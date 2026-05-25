２４日のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」では、「美のカリスマＭＥＧＵＭＩ先生の熱血授業」企画が行われ、「人生を変えるダイエット＆美容術」の講義が行われた。スタジオゲストで３月に日本テレビからフリー転身した岩田絵里奈アナウンサー（３０）が登場した。局アナ時代から雰囲気が変わり、明るい髪をわけておでこ出し、美白が際立つ涼しげな紺トップスに白のロングスカート姿で登場した。ＭＥＧＵＭＩのストイックな講義