箱わなの中で暴れる1頭のツキノワグマ。威嚇するように鋭い爪で襲いかかろうとしています。3日前、福島・会津若松市の道路沿いの茂みで猟友会が仕掛けた箱わなにかかっていました。撮影者：何度か見たことあるが、あんなに間近で見たのは初めて。正直怖かった。子グマなのか、体長は約1メートル。檻を今にも壊しそうなほどの凶暴性から撮影者も恐怖を感じたといいます。撮影者：子グマくらいだったら自分でもなんとかできると思っ