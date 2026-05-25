「県展」として知られる県美術展覧会が25日から始まりました。今回で80回目を迎え、入賞作品を中心に県内各地で展示されます。県美術展覧会…「県展」は25日、新潟市中央区の朱鷺メッセで開場式が開かれました。日本画、洋画、版画などの7部門に県の内外からあわせて2889点の出品があり、部門ごとに入賞作品などが展示されています。「県展」は戦後間もない1945年11月にはじまり、今回で80回目の節目を迎えました。銀杏の大木から