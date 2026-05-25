普段は入ることができない岡山後楽園の延養亭で、年に2回、春と秋に行われる特別公開が始まりました。訪れた人たちは、新緑が美しい初夏の庭園の眺めを藩主の気分で楽しんでいました。 【写真をみる】殿様が見た景色延養亭からの光景 普段は非公開となっている「延養亭」からの眺めです。延養亭は岡山藩2代藩主・池田綱政が居間として使っていた建物で、後楽園は、延養亭から眺める景色が最も美しいと言われています。 1945年