（台北中央社）25日の台湾株式市場は、主要株価指数の加権指数の終値が前営業日比1376.43ポイント（3.26％）高の4万3644.40ポイントとなり、史上最高値を更新した。終値の上げ幅としては史上5番目の大きさとなった。人工知能（AI）ブームや地政学的リスクの後退を背景に、AI関連株や電子株が全面高となり、相場をけん引した。一時は1377.81ポイント高の4万3645.78ポイントまで上昇し、取引時間中の最高値を更新。前営業日比の上げ