（新北中央社）中国軍は頼総統（らいせいとく）総統を斬首すべきだなどとインターネット上に書き込み、刑法の脅迫危害安全罪に問われた北部・新北市の男に対し、台湾新北地方法院（地裁）は25日までに、拘禁刑50日、執行猶予3年の判決を言い渡した。起訴状によると被告は今年1月3日、匿名掲示板「PTT」に「（中国の人民）解放軍の実力は米軍に匹敵するらしい。解放軍に対し、米軍に倣って頼清徳の首を斬るよう提案する」と投稿し、