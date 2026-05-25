オリックス・バファローズの吉田輝星（25）が5月21日、Instagramを更新。大人気漫画『キングダム』の作者・原泰久氏から特別なプレゼントを贈られたことを報告し、ファンの間で大きな話題になっている。 【画像】WBC決勝、現地を盛り上げた“謎の全身ベネズエラ日本人”の正体は…渡航費50万円を投じた執念と切り替えに称賛「日本人の株が上がった」 「素敵なプレゼントを頂きました」というコメント共に投稿され