くふうハヤテベンチャーズ静岡への所属を発表した、元中日の石川翔（26）が5月21日、Instagramを更新。前日に救急搬送され、「脊髄梗塞」と診断されたことを公表した。 【画像】「謹んでお詫び申し上げます」大谷翔平、14年前の評価に雑誌編集部が“異例の謝罪”まさかの事態に「AIでも想像出来なかった」と驚きの声 「今は腰から下、両下半身の感覚が全くありません」と、現状を説明した石川。投稿された写真は、