東京ヴェルディは５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で横浜F・マリノスと対戦。０−６とホームでまさかの大敗となった。序盤、ボールを保持しながら主導権を握ろうと奮闘した東京Vは、開始20分頃まではいくつかチャンスを作るも、スコアを動かせない。すると24分にカウンターから近藤友喜にゴールを決められて先制点を献上。35分に谷村海那、45＋１分にユーリ・アラウージョにもネットを揺らされて前半だ