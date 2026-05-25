北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。最後は2022年の第22回大会だ。――◆――◆――●第22回大会（2022年）／カタール開催優勝：アルゼンチン準優勝：フランス【得点王】キリアン・エムバペ（フラン