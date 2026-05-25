【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Adoが、ABEMAにて放送中のオリジナル恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』シリーズの主題歌「春に舞う」（5月12日配信リリース）のMVを公開した。 ■テーマは“伝えられなかった想い” 「春に舞う」MVでは、楽曲の世界観に寄り添い、春の訪れ、甘酸っぱい恋心を表現。春を思い出させる繊細なビジュアルと、“伝えられなかった想い”をテӦ