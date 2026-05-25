気象情報です 25日午後6時30分頃の島原市の様子です。 気温は29℃で、日中には32.7℃と5月の観測史上、最も高くなりました。 ほかにも新上五島町や南島原市口之津でも5月の観測史上、最も高い気温となり、長崎市でも31.2℃と真夏日になりました。 26日は一転、雷や雨に注意し、傘が手放せない1日となりそうです。 ▽26日(火)の天気図 ▽26日(火)の気温 ▽26日(火)の紫外線情報