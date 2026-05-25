2026年5月25日、韓国・SBSは、中国のSNS上で仁川国際空港の授乳室を「無料でお湯を使えるスポット」として紹介する投稿がシェアされており、本来利用すべき乳児連れ利用者から不満の声が上がっていると伝えた。記事によると、中国のSNSには、「仁川空港の授乳室でお湯を入れて、カップラーメンを食べた」とする投稿や動画が掲載されている。空港内のコンビニではお湯を提供していないため、「カップラーメンを食べたい場合は授乳室