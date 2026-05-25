銀行システムの流動性に余裕を持たせるため、中国の中央銀行である中国人民銀行は5月25日、1年間の中期貸出ファシリティー（MLF）6000億元（約14兆円）の運用を開始しました。今月は5000億元（約11兆7000億円）のMLFが期限切れになったため、これは中長期資金1000億元（約2兆3422億円）の純投入に相当します。MLFとは、中国人民銀行が中期的なマネタリーベースを提供する貨幣政策ツールであり、対象はマクロ慎重管理の要求に合致す