あすの天気あす（火）は、高気圧が徐々に東へ移動し、湿った空気が流れ込みやすくなります。また、西からは前線や低気圧が近づいてきています。東日本や北日本は高気圧の圏内となっておおむね晴れるものの、西日本では雨が降るでしょう。【CGで見る】西から天気下り坂…25日夜〜26日の天気の移り変わり九州では朝から、中国や四国では早ければ昼過ぎごろから雨の降り始める所がありそうです。朝、お出かけの際に雨が降っていなくて