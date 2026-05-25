“新ビーチの妖精”と呼ばれた元ビーチバレー選手でタレントの坂口佳穂（30）が25日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。坂口は「入院生活も終わり第二子とお家へ。我が家のニューメンバーをよろしくお願いします」とつづり、第2子出産を報告。夫で東京五輪7人制ラグビー日本代表の松井千士と生まれたばかりの第2子を抱きあげる写真を公開した。「ちっちゃなちっちゃな我が子とハルクだぞー！にハマっている