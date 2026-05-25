ソフトバンク・倉野信次チーフ投手コーチ（５１）が２５日、交流戦での投手運用と必要な心構えを語った。ここまでホークスは４５試合を終えて２３勝２２敗。なかなか波に乗れない中で日本ハム３連戦をスイープした勢いのままセ・リーグとの戦いに突入する。その上で重要なのが３週間続く６連戦の投手運用だ。鷹の先発陣ではモイネロが調整プランを下方修正、上沢もコンディション不良で戦列を離れており、ローテーションには名