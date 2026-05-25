「嫌いな芸能人」騒動の渦中にあるタレント・あのと鈴木紗理奈が２９日放送のＴＢＳ系「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さい」２時間スペシャルで共演していることが明らかになり、注目されている。「それスノ」公式サイトで、２９日放送のゲストとして「あの河北麻友子鈴木紗理奈村重杏奈森香澄」と発表されている。同番組公式Ｘ（旧ツイッター）は２２日更新され、「次回のお知らせ５／２９（金）夜７時から２時間Ｓ