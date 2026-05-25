猫が『生きがい』を感じる瞬間3選 猫は本能や安心感が満たされることで、生きがいを感じると言われています。日常の中にある「楽しい」「安心できる」を支えることで満足度の高い暮らしにつなげましょう。 1.狩り遊びに夢中になっているとき 完全室内飼いの猫でも狩猟本能は持ち続けています。おもちゃを追いかけたり、隠れながら飛びついたりする遊びは「狩りをする」という欲求を満たす大切な時間です。 特