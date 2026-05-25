今回は、友人Aから聞いた、義実家との距離感に戸惑った話です。最初は「ほんの少し」のつもりだった関わりが、いつの間にか当たり前のものになっていきます。そうして積み重なった小さな違和感に、彼女がどう向き合っていったのか──。 置かせて