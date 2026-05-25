東京・銀座で発生した催涙スプレー噴射を2026年5月25日放送の「旬感LIVE とれたてっ！」（関西テレビ放送・フジテレビ系）も速報すると、この日のコメンテーターの古坂大魔王さん（コメディアン）が、催涙スプレーにやたら詳しかった。どうも防犯グッズマニアらしい。催涙スプレーを「犯人は自分も浴びているのではないか」事件は25日昼ごろ、東京・銀座6丁目の三井住友銀行のロビーで何者かがスプレーを噴射して、頭痛や喉の痛み