FC東京の試合告知映像がクロス新宿ビジョンで放映開始されたクロス新宿ビジョンは5月25日、6月6日にMUFG国立競技場で開催されるFC東京の試合告知映像の放映を開始したと発表した。チームマスコットである東京ドロンパの3Dバージョンが登場する映像となっており、放映期間は6月6日までを予定している。クロス新宿ビジョンとは、新宿駅東口駅前広場に設置されている大型の街頭ビジョン。普段は、飛び出すような立体的な「3D巨大