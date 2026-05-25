TOTOは世界的なトイレメーカーとして有名ですが、実は建物用の光触媒コーティングや高齢者向けの補助器具、さらに半導体製造装置に欠かせない静電チャックという精密部品まで製造しています。TOTOと同様にさまざまな事業を手がける日本企業は数多く存在するとのことで、経済やテクノロジーに関するライターのデヴィッド・オクス氏が、「なぜ日本企業はこれほど多様な事業を行っているのか」に関する記事を公開しました。Why Japane