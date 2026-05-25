年間最高のアニメを投票で決めるクランチロール・アニメアワードが5月23日に開催され、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』がアニメ・オブ・ザ・イヤーを受賞した。フィルム・オブ・ザ・イヤーは『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』に決定した。【写真】＜クランチロール・アニメアワード 2026＞受賞作品を画像でチェック本イベントは、世界中のアニメファンを熱狂させるクリエイターやミュージシャン、キ