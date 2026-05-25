◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）帰ってきた。福永調教師が騎手として２３度も参戦し、３勝を挙げた競馬の祭典に初めて愛馬のアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）を送り出す。「騎手の時と違いがあるかなと思ったけど、あまりない」と笑う。常に注目を集め、今年で開業３年目。「評価されるのが人より早い。３年目は一定の数字を残さないといけない」