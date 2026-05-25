女優・桜田ひより（２３）と俳優・木戸大聖（２９）が２５日、東京・新宿ピカデリーで映画「モブ子の恋」（風間太樹監督、６月５日公開）のイベントを行った。総発行部数１５０万部を超える田村茜氏の同名漫画を実写化。モブ（ｍｏｂ）とは群衆、脇役、背景と同化したキャラクターのこと。目立つことを避けてきた生きてきた人々のドラマが描かれる。イベント中、全く台本にないことが起きた。２人は「今作のポーズがない」と