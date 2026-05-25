BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、25日に配信リリースした新曲「Good Boys Anthem」のミュージックビデオを公開した。【動画】品川ヒロシが監督STARGLOW「Good Boys Anthem」ミュージックビデオ「Good Boys Anthem」は、“どう生きるか”という普遍的なテーマを力強く、ポジティブに提示する新時代のアンセム。歪みを帯びたギターが幾重にも重なり合う重厚