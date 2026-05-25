兵庫県たつの市で親子2人が殺害された事件で、指名手配された男が遺体発見前に「人を殺した」と警察に話していたことが分かった。しかし具体性がなく対応は取られず、その後の足取りが捜査の焦点となっている。大山賢二容疑者を指名手配黒いズボンに白いシャツ姿で歩く男。殺人の疑いで指名手配された住所・職業不詳の大山賢二容疑者42歳だ。事件は5月19日、兵庫県・たつの市の住宅で2人の女性が倒れた状態で発見され、明らかにな