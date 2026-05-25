9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーで俳優の草川拓弥が25日、都内で行われた映画『モブ子の恋』公開直前イベントに出演。イベント内でのプチハプニングにサラリと対応した。【全身ショット】透け感溢れる…パンツスタイルで登場した唐田えりか原作は、田村茜氏による同名漫画。女子大生の田中信子（桜田ひより）、通称“モブ子”は、人見知りで控えめ、自分に自信がなく、いつも誰かの後ろにいる