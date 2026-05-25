ライトに照らされる、ひっくり返った車。元の形が分からないほどつぶれています。22日午後9時前、北海道・苫小牧市で起きた事故。当時、車には男女3人が乗り、片側2車線の直線道路を走っていました。そして縁石に乗り上げ、中央分離帯に進入し、そのまま立ち木に激突。はずみで横転したとみられています。この事故で、運転していた23歳の男性会社員と助手席の女子高校生が死亡。後部座席にいた10代の女性が大けがをして病院に運ば