25日、参議院決算委員会において、公明党新人の司隆史議員の冒頭の自己紹介で委員会室に笑いが起きる一幕があった。【映像】ガッツポーズ&国会笑いの瞬間（実際の様子）司議員は、「公明党の司隆史です。本日、初めての『予算委員会』の、ああ、『決算委員会』の質疑でございます」と言い間違いを訂正すると委員会室には笑いが響いた。続けて、「今日、私、専門でさせていただきました医療情報のビッグデータ活用という