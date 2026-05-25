5月28日に開幕するラリージャパンを前に、25日にABEMAで公開された特別企画にて、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が、愛車「GRヤリス」のカスタマイズを検討。総額約350万円にものぼる“ガチ仕様”への提案に対し「買います！」と宣言し、意欲を示した。【映像】納車間もない愛車＆超高額カスタマイズ（実際の様子）長田は、自身が7台目の愛車として購入し、4月10日に納車を報告したばかりの「GRヤリス」を伴