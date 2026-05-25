ボートレース江戸川の「秋川渓谷カップ・第51回スポーツニッポン杯」が25日に幕を開けた。初日動きが光っていた一人が岡暢祐（28＝長崎）だ。初日は3Rの1号艇で登場した岡。スタートはコンマ28の6番手と遅れた。それでも1マークまでジワッと伸び返して先マイ。バックではスムーズに逃げスタイルに持ち込んだ。「何艇かに差されていたかと思ったけど、前操者の山田（康二）さんの調整のおかげでターン中期から後期にかけて進