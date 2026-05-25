俳優の森川葵が２５日、都内で開幕したアジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」（６月１０日まで）のレッドカーペットセレモニーとオープニングセレモニーに登場した。森川は令和ロマン・高比良くるまの初監督作品「ＢＲＥＡＫＳＨＯＴ」に出演しており、この日はシックな半袖の黒いロングドレス姿で、くるまやサルゴリラの児玉智洋、くるまの相方の松井ケムリ（レッドカーペットの