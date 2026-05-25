バンビはお布団が大好き！ 私が布団を敷きだすと（我が家は和室）、自分のベッドで寝ていてもすっと立ち上がり、そばに来て布団が敷かれるのを待っています。 そして敷かれた布団にダイブ！このダイブする時がめちゃくちゃ嬉しそうで可愛い♡ 私が布団の中に入るからどいてと言うまで、ふかふかの布団の上を堪能しております。