サンダーランドは今シーズンのプレミアリーグでサプライズを起こしたチームの一つだと言えるだろう。今シーズン9年ぶりにプレミアの舞台に帰ってきたサンダーランドは夏の移籍市場で積極補強を決行。グラニト・ジャカやシモン・アディングラ、ノルディ・ムキエレなど実に14人もの新戦力を獲得した。サンダーランドは1億8790万ユーロもの金額を費やし、大型補強を行ったが、これが大当たり。開幕直後から存在感を見せると、最終節で