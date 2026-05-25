キャセイパシフィック航空は、「夏旅 早割セール」を5月25日から6月6日まで開催する。キャセイ会員の日本発着香港・台湾・中国（グレーターベイエリア）・東南アジア・オセアニアの38都市行きのビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラス往復航空券を対象に、6％（最大1万円）を割り引く。割引コードは「JPSUMMER」。先着1,300名限定。大人2名以上の同時予約が必要となる。出発期間は8月31日まで。割引コード