俳優の寺島進（62）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。久々に愛車が戻ってきたことを報告した。寺島の愛車は日産のプレジデント。2007年、43歳の時に購入したもので、「愛人」と呼んでいる存在。今回は「うちの愛人、5ヶ月に及ぶ手術を終え、無事に退院!」と報告。「逢いたかったぞ」とつづった。この投稿を見た人からは「バリ渋です」「懐かしいね」「似合いすぎでしょ！」「風格ありますねぇ」「品がありますね」