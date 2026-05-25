ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が26日に開幕する。25日に前検が行われた。初日12Rドリーム戦の1号艇で出走する峰竜太（41＝佐賀）が、最高の形での恩返しを誓った。2年ぶりのファン投票1位に輝き、これでトップ選出は今村豊（引退）を超える史上最多7回目。「ファンの支持の大きさは自分の強さとイコールだと思っている。それくらいレースに関係ある。堅く優出とか言いたくない。暴れて優勝したい