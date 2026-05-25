歌手の島谷ひとみ（45）が24日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演し、意外なプライベートを明かした。この日は東京・後楽園周辺を旅したが、お笑いトリオ「ハナコ」岡部大からの「東京ドーム周辺来られますか？」の質問に「ちょくちょく…ドームもコンサートとか見に来るし、後楽園ホールもボクシングとかプロレスとか時々来ますし」とスポーツ好きの一面をチラリ。そして草野球チームを持っている