ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の中島颯太が、“カメラ旅”の様子を披露し反響を呼んでいる。２４日までに自身のインスタグラムを更新し「カメラ旅」とつづると、２０２５年に公開された映画「顔だけじゃ好きになりません」で共演した俳優・宮世琉弥との２ショットや、カジュアルな私服姿でカメラを構える様子や食事を楽しむ様子など、多数のショットをアップ。続けて、宮世のインスタグラムのアカウントを