新潟・佐渡沖でカメラが捉えたのは、「黒いダイヤ」と呼ばれるクロマグロの大群。定置網の中で豪快な水しぶきを上げています。美しい赤身にしっかりとのった脂が絶品のクロマグロ。網の中には大物ばかりが推定400匹。これだけ取れれば漁師たちも大喜びと思ったら、収まる水しぶき。網のロープを緩めています。なんと、水揚げすることなく、そのまま放してしまいました。理由は、クロマグロの漁獲枠。2026年の春は異常なまでの豊漁