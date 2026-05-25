１９８３年ミスターシービーと、８９年ウィナーズサークルで２度制したＪＲＡ殿堂入り調教師の松山康久氏が、第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京）に出走する注目馬の血統について解説した。皐月賞馬のロブチェンに加え、ゆかりのある馬の背景についても語った。今年のダービーは種牡馬の初年度産駒から目が離せません。旋風が吹き荒れつつあり、生産界での注目度も高いです。皐月賞馬ロブチェンの父ワールドプレ