4月28日、東京・葛飾区の路上で金塊2kgが奪われた事件。わずか3分未満の犯行で、男らはもみ合いながら、男性の持つカバンを奪い去りました。実行役の19歳の男2人が栃木県と広島県でそれぞれ逮捕され、1人は調べに対し「闇バイトに応募した」と供述しています。男らは、金の取引のため現場を訪れていた男性4人に催涙スプレーを吹きかけたうえ、殴る蹴るなどの暴行を加え、約5300万円の金塊2kgなどを奪った疑いが持たれています。男