退職後、「まずは失業手当を受け取り、その後に年金をもらえば安心では？」と考える人は少なくありません。特に60歳以降で退職した場合は、雇用保険の失業手当と老齢年金の関係が複雑で、「どちらを優先すべきなのかわからない」と悩むケースも多いでしょう。 実際には、65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受けている場合、失業手当を受給すると年金が調整されます。手続きの順番や受け取り方を誤ると、本来受け取れ