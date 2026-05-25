老後資金や教育費の不安から、NISAで積立投資を始める人が増えています。ニュースなどで「月10万円の満額投資」といった話題が目立ちますが、毎月10万円を投資に回すのは容易ではありません。 早く資産を増やしたいと無理して積み立てても、家計が回らず途中で取り崩せばかえって損失を招きます。「無理のない金額が大事」と分かっていても、実際にどれくらいの差が出るのでしょうか。 本記事では、月3万円を