SEVENTEENが⽇本でおよそ1年ぶりにファンミーティングを開催。「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」と題して、東京ドームで5⽉13・14⽇の2⽇間にわたって⾏われた。今回は、5⽉14⽇の公演の内容をレポート！ 現在メンバー4名が⼊隊中で、残る9名での公演だったが、今回のファンミーティングのタイトルを「YAKUSOKU」と掲げているとおり、メンバーもCARATも先の再会を