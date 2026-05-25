グミ好きさんにとって待ちに待った季節がやってきました♡Craft Candy Theater「PAPABUBBLE（パパブブレ）」では、一年に一度の人気イベント「グミフェスティバル」を開催。2026年5月25日（月）より公式サイトで予約受付がスタートし、6月4日（木）から全国店舗で販売されます。夏らしい爽やかな味わいから、思わず写真を撮りたくなる遊び心いっぱいのグミまで勢ぞろい。今だけの“ワクワクするグミ体験”をたっぷり楽