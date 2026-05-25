高市総理はきょう午後、アフリカデーを祝う夕食会に参加し、「アフリカと手を携えグローバルな課題の解決策をともに創り出していくことが重要」などと訴えました。高市総理「私達がともに歩むのは、次世代とその先の未来に繋がる長い道のりです。日本は皆様とともに未来を切り開く道を選びます」アフリカデーは、「AU＝アフリカ連合」の前身となる「アフリカ統一機構」が1963年5月25日に設立したことを記念し、国連が定めたもので