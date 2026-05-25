＜大相撲五月場所＞◇東京・両国国技館【映像】目立つ席にひっそり座るお笑い界“達人”の姿大相撲五月場所は、小結・若隆景（荒汐）が大関・霧島（音羽山）との優勝決定戦を制して2022年春場所以来、25場所ぶり自身2度目の幕内最高優勝を果たして幕を閉じた。今場所は東京・両国国技館での開催とあり、多くの著名人が会場に足を運んだが、中でも異彩を放つ人物の姿に「気配消しすぎ」「あれっ？おるやん！」など反響が相次いだ